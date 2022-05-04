Все дороги ведут в Казань: волейбольные клубы России выявят сильнейшего в «Финале шести»

Завтра в Казани пройдут первые игры группового этапа «Финала шести». «Зенит-Казань» и «Локомотив» попали в финальный раунд напрямую, а «Динамо», «Белогорье», «Зенит» СПб и «Динамо-ЛО» преодолели дополнительный раунд плей-офф. Спортивная редакция «Татар-информа» рассказывает, с чем подходят к «Финалу шести» претенденты на чемпионский титул.

Завтра в Казани стартуют матчи «Финала шести», где и будет определена сильнейшая команда сезона в России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сезон мужской волейбольной Суперлиги вышел на финишную прямую. Завтра в Казани стартуют матчи «Финала шести», где и будет определена сильнейшая команда сезона в России.

Команды будут разбиты на две группы (А и Б) по три в каждой. Согласно схеме розыгрыша, в полуфиналы выйдут первые и вторые коллективы каждой группы, которые состоятся в понедельник, 9 мая. А победители полуфинальных встреч разыграют между собой титул сильнейшего клуба страны во вторник, 10 мая. В этот же день чуть ранее пройдет и матч за 3-е место.

Группа А: «Зенит-Казань» (Казань), «Динамо» (Москва»), «Белогорье» (Белгород)

В группе A против чемпиона регулярки и, как видится, главного претендента на чемпионский титул, казанского «Зенита» сыграют московское «Динамо» и «Белогорье» – третья и шестая команды регулярного чемпионата, соответственно.

В группе A против чемпиона регулярки и, как видится, главного претендента на чемпионский титул, казанского «Зенита» сыграют московское «Динамо» и «Белогорье» Фото: © «Татар-информ»

В целом интрига в этой группе может произойти лишь в том случае, если белгородцы навяжут борьбу бело-голубым в борьбе за второе место. И, судя по личным встречам в нынешнем сезоне, такой сценарий возможен вполне. Обе очные игры сезона закончились победами динамовцев в пяти сетах. При этом в обеих встречах «львы» даже вели по ходу игры со счетом 2:1. Так что вторую команду группы А спрогнозировать так свободно не получится.

Иная ситуация с первой командой группы. Ждать сюрпризов в данном случае не приходится. Казанцы одержали четыре победы из четырех в матчах со своими оппонентами, потратив на все про все 13 сетов. В пользу подопечных Алексея Вербова также могут сыграть родные стены: все игры «Финала шести» пройдут на домашней арене «Зенита» в Центре волейбола «Санкт-Петербург» на Мидхата Булатова.

Расписание матчей группы А

5 мая, четверг: 19:00 «Зенит-Казань» (Казань) – «Белогорье» (Белгород)

6 мая, пятница: 19:00 «Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород)

7 мая, суббота: 19:00 «Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо» (Москва)

Группа Б: «Локомотив» (Новосибирск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)

Что касается положения дел в группе Б, то, как и в группе А, здесь прослеживается явный фаворит. «Локомотив» провел сильную регулярку, уступив лишь казанскому «Зениту». Два из трех поражений новосибирцев в Суперлиге пришлись как раз на игры против хозяев «Финала шести». Остальных же подопечные Пламена Константинова в этом сезоне щелкали как орешки. Что по соперникам по группе, то и у «Зенита» из Санкт-Петербурга, и у «Динамо-ЛО» новосибирцы в этом сезоне выиграли все четыре игры.

Как бы то ни было и кто бы ни вышел в полуфинал, имена финалистов известны уже на 90 процентов Фото: © «Татар-информ»

Борьба за второе место в группе развернется между двумя соседями по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По личным встречам в нынешнем сезоне у команд паритет – 1:1. Да, концовку сезона по очкам намного лучше провели питерцы, но у них и календарь был на порядок проще. Предугадать победителя одного конкретного матча – задача архисложная.

Расписание матчей группы Б

5 мая, четверг: 16:00 «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)

6 мая, пятница: 16:00 «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)

7 мая, суббота: 16:00 «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Полуфиналы и финал

Как бы то ни было и кто бы ни вышел в полуфинал, имена финалистов известны уже на 90 процентов. Тем обиднее. Ведь, к примеру, в прошлогоднем «Финале шести» спрогнозировать не то что финалистов, даже полуфиналистов было задачей тяжелейшей, а победило в итоге впервые за 13 лет московское «Динамо».

Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то в главном матче сойдутся два главных фаворита — «Зенит» и «Локомотив». Именно эти коллективы — лучшие по итогам регулярного сезона. В двух матчах регулярного сезона победили казанцы. Майские матчи должны расставить все точки в этом сезоне.

9 мая, понедельник 16:00, 19:00 Полуфиналы

10 мая, вторник 16:00 Матч за 3-е место / 19:00 Финал

Это будет славная охота сразу для шести команд. Но победителем из нее выйдет кто-то один.