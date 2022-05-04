Алекно о волейбольном «Финале шести»: «Уверен, что казанский «Зенит» станет чемпионом»

Бывший главный тренер казанского «Зенита» и сборной России Владимир Алекно поделился ожиданиями от предстоящего «Финала Шести» волейбольной Суперлиги. По словам заслуженного российского специалиста, золотые медали завоюет клуб из столицы Татарстана.

«Ожиданий у меня немного, жду от всех команд зрелищной игры. Я более чем уверен, что казанский «Зенит» станет чемпионом, а главными соперниками традиционно будут «Локомотив» и «Динамо» из Москвы. В формате «Финала шести» есть своя специфика, но судя по тому, как «Зенит» выглядит в этом году, я думаю, они решат все свои задачи», - цитирует Алекно ТАСС.

Напомним, «Финал Шести» состоится в Казани и пройдет с 5 по 10 мая.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором разобрала шансы команд в предстоящем турнире.