В Казани стартовало строительство одной из трех школ, которые возведут к 1 сентября

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В Казани начали возводить еще одну школу в жилом комплексе «Весна-2». Образовательное учреждение является одним из трех организаций, которые планируется сдать к 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления образования города.

На сегодняшний день рабочие завершили укладку стен и полов подвала, установили плиты, которые перекрывают подвал на 80%. Началась укладка внутренних инженерных сетей. Согласно проекту, новое учреждение будет вмещать 1 501 ученика, что снизит нагрузку на соседние учреждения.

Ранее начались работы в жилом районе М-14, третья школа будет построена вблизи улицы Умырзая. Ранее о планах построить три образовательных учреждения рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.