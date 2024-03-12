Власти Казани рассказали о судьбе будущей школы в Привольном — ее ждут с лета 2021 года

В поселке Привольном в рамках реконструкции улично-дорожной сети расширят улицу Усердную. Об этом со ссылкой на администрацию Советского района сообщает мэрия столицы РТ. Кроме того, местные жители обратились к руководству города и республики с просьбой построить школу в поселке.

О планах строительства, напомнили они, сообщалось еще в 2021 году. «По поводу школы, в этом году запланировано проектирование общеобразовательной школы на 1224 места по ул.Фиалковой. Ведется подготовка площадки для возможности проведения инженерных изысканий», — говорится в ответе исполкома.

Еще один вопрос, поднятый в сообщении, касался завершения работ на улице Центральной, которую должны расширить на одну полосу. Жители просят закончить обновление участка, предусмотреть ливневую канализацию и тротуар.

«По улице Центральная, по информации администрации Вахитовского и Приволжского районов, работы будут проведены при выделении финансирования», — отметили в пресс-службе.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»