В Казани стартовало обучение для аккредитации гидов в воссозданный Казанский собор

Началось обучение для казанских экскурсоводов, желающих получить аккредитацию на сопровождение туристов в воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери. Спецкурс состоит из единственной бесплатной лекции, читают которую доцент кафедры общей и церковной истории Казанской православной духовной семинарии Анатолий Елдашев и архитектор-реставратор, бывший заместитель министра культуры РТ Светлана Персова.

Для аккредитации в собор, гидам предстоит успешно сдать онлайн-тест. после лекции. Подтвердившим свои знания будет выдана наклейка-маркер на уже имеющийся бейдж аккредитованного по городу Казань экскурсовода.

В КРК «Корстон», по приблизительной визуальной оценке, слушателями очной лекции стали около 60-70 человек, доступна также прямая трансляция. Организаторами бесплатного обучающего семинара по воссозданному собору Казанской иконы Божией Матери стали совместно Государственный комитет РТ по туризму, Комитет по туризму города Казани и Казанская епархия. Для очного присутствия на лекции было введено ограничение в 220 человек.

Как сообщили организаторы лекции, пройти тест гидам на получение аккредитации в собор Казанской иконы Божией Матери можно будет лишь единожды. Перед началом непосредственно теоретической части лекции, было объявлено, что для тестирования выбрано 27 декабря, временной промежуток с 18 до 21 часа. За 45 минут претендентам нужно ответить на 35 вопросов, не предполагающих нескольких вариантов ответа, вернуться в ходе теста к предыдущему вопросу будет невозможно. Для успешного прохождения тестирования и получения аккредитации на объект достаточно 70% правильных ответов. Свой результат экзаменуемые увидят сразу же на экране. Списки успешно прошедших аккредитацию будут направлены в Комитет города Казани по туризму, Госкомитет по туризму и Казанскую епархию.

У экскурсоводов, очно посетивших лекцию, сразу же возникли вопросы и пожелания к дате и времени проведения тестирования. В связи с предстоящими новогодними праздниками и постепенно увеличивающимся наплывом туристов в концу года, соответственно, в связи с большой профессиональной загруженностью в конце года, были озвучены предложения провести тестирование на аккредитацию после новогодних каникул. Экскурсоводы также попросили предусмотреть возможность пересдачи теста в случае отсутствия технической возможности пройти его в конкретное вечернее время или по иным техническим обстоятельствам. Дата, время и организация проверки знаний гидов, заверили организаторы, будут дополнительно обговорены и, возможно, скорректированы с учетом прозвучавших пожеланий экскурсоводов.

«В каком году была обнаружена явленная чудотворная Казанская икона Божией Матери? Какой по счету нынешний, восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери? Вот примерно такие будут вопросы в тесте», — предварил свою лекцию Анатолий Елдашев.

Напомним, ранее экскурсоводы возмутились инициативе введения платных курсов для аккредитации по воссозданному собору Казанской иконы Божией Матери. Тогда в решение вопроса вмешался новый председатель гильдии экскурсоводов Игорь Воронов и добился лояльного подхода к разрешению ситуации. Сообщалось о двух сценариях обучения: бесплатного общего курса для всех желающих и на платной основе для желающих получить более углубленные знания. Информация о реализации второго сценария пока не озвучивалась.