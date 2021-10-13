Госкомитет РТ по туризму разрешил спор о всеобщей аккредитации гидов в Казанский собор

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму усадил за круглый стол переговоров представителей Татарстанской митрополии, Комитета по развитию туризма города Казани, Национального музея Республики Татарстан и членов Гильдии экскурсоводов региона для разрешения вопроса о введении обязательной аккредитации для гидов по воссозданному собору Казанской иконы Божией Матери. Итогом стало взвешенное решение с учетом пожеланий и мнений каждой из сторон.

«Со всеми заинтересованными сторонами выработано оптимальное решение, которое решает важные задачи — дает экскурсоводам качественную информацию для проведения экскурсий и возможность максимальному количеству туристических групп и туристов посещать с наименьшими препятствиями собор Казанской иконы Божией Матери. Думаю, что в этом заинтересованы все стороны», — отметил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Собор Казанской иконы Божией Матери, напомним, был освящен в июле этого года с участием патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а с началом сентября в чатах экскурсоводов Казани появилась информация о старте на базе Национального музея РТ специальных курсов подготовки для аккредитации гидов на посещение храма с туристами стоимостью 7 тысяч рублей за 6 лекций. Новость вызвала волну негодования экскурсоводов, грозившихся в таком случае бойкотировать объект. Введение обязательной аккредитации в собор отложили, чтобы найти решение, учитывающее интересы всех сторон.

Обучение для проведения качественных экскурсий на территории собора Казанской иконы Божией Матери, коллегиально решили участники круглого стола, будет организовано бесплатно для всех экскурсоводов. Те, кто после этих курсов успешно сдаст тестирование по пройденному материалу, смогут проводить обзорные экскурсии на территории храма.

«Второй формат предусмотрен для экскурсоводов, желающих получить углубленные знания по истории собора Казанской иконы Божией Матери. Для них организуются платные курсы на базе Национального музея Республики Татарстан совместно с Татарстанской метрополией. Все экскурсоводы, прошедшие углубленное обучение, включаются Епархией в список, для привлечения к проведению паломнических экскурсий», — разъяснили «Татар-информ» в Госкомитете РТ по туризму.

По словам нового председателя Гильдии экскурсоводов РТ Игоря Воронова, выбранного сообществом профессиональных гидов в сентябре, вскоре после известий о всеобщей аккредитации в Казанский собор, новое решение, действительно, является консенсусом. До своего избрания, к слову, Воронов публично высказался в СМИ о неприемлемости первоначального варианта получения аккредитации в храм, а после принял непосредственное участие в отстаивании интересов экскурсоводов.

«Я думаю, это решение устроит всех. Да, аккредитация будет, но не в том формате и не за ту плату», — сказал председатель Гильдии экскурсоводов РТ.

Вопрос стоимости углубленного курса для экскурсоводов паломнических групп пока остается дискуссионным, отметили в Госкомитете Татарстана по туризму. Старт обучения предварительно назначен на ноябрь-декабрь этого года.