«Воцерковление» гидов: в Казани будут готовить экскурсоводов для православных святынь

Госкомитет Татарстана по туризму создал схему обучения казанских экскурсоводов, желающих водить туристов в воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери. В чем ее суть и как готовят гидов для старейших храмов Москвы и Санкт-Петербурга, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

Госкомитет Татарстана по туризму создал схему обучения казанских экскурсоводов, желающих водить туристов в воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Со всеми сторонами выработано оптимальное решение»

Для решения вопроса о введении обязательной аккредитации для гидов по воссозданному собору Казанской иконы Божией Матери Государственный комитет РТ по туризму усадил за круглый стол переговоров представителей Татарстанской митрополии, Комитета по развитию туризма города Казани, Национального музея Республики Татарстан и членов Гильдии экскурсоводов региона.

Собор был освящен в июле этого года с участием Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Собор, напомним, был освящен в июле этого года с участием Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а с начала сентября в чатах экскурсоводов Казани появилась информация о старте на базе Национального музея РТ специальных курсов подготовки для аккредитации гидов на посещение храма с туристами стоимостью 7 тыс. рублей за 6 лекций. Новость вызвала волну негодования экскурсоводов, грозившихся в таком случае бойкотировать объект. Введение обязательной аккредитации в собор отложили, чтобы найти решение, учитывающее интересы всех сторон.

«Со всеми заинтересованными сторонами выработано оптимальное решение, которое решает важные задачи – дает экскурсоводам качественную информацию для проведения экскурсий и возможность максимальному количеству туристических групп и туристов посещать с наименьшими препятствиями собор Казанской иконы Божией Матери. Думаю, что в этом заинтересованы все стороны», – отметил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Принято, что все желающие экскурсоводы смогут пройти бесплатное обучение, затем, успешно сдав тест, проводить экскурсионные группы как по прилегающей к собору монастырской территории, так и внутри собора. Предусмотрена также расширенная, уже платная, программа обучения для гидов, желающих получить углубленные знания по истории собора Казанской иконы Божией Матери. Для них будут проводиться курсы на базе Национального музея РТ с участием представителей Татарстанской метрополии. После обучения Казанская епархия включит этих гидов в список для проведения паломнических экскурсий.

Сергей Иванов: «Со всеми заинтересованными сторонами выработано оптимальное решение, которое решает важные задачи – дает экскурсоводам качественную информацию для проведения экскурсий» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы пришли к консенсусу. Думаю, это решение устроит всех. Да, аккредитация будет, но не в том формате и не за ту плату», – сказал ИА «Татар-информ» председатель Гильдии экскурсоводов РТ Игорь Воронов.

Он, к слову, был избран председателем Гильдии экскурсоводов РТ вскоре после известий о всеобщей аккредитации в Казанский собор. До своего избрания Воронов публично высказался в СМИ о неприемлемости первоначального варианта получения аккредитации в храм, а потом принял участие в отстаивании интересов экскурсоводов.

«Гидам нужно давать актуальную информацию через Госкомитет РТ по туризму»

Слова Воронова о том, что стороны пришли к компромиссному решению, поддержала и экскурсовод Эльвира Миниахметова.

«Я человек православный, хоть и Миниахметова. Я крещеная. Для меня эти курсы не только профессиональное самообразование, но и донесение информации с точки зрения православия. Логично: когда я захожу в мечеть, я говорю про ислам, а когда захожу в храм – говорю про православие. Для меня очень важно проводить экскурсии по Казанскому собору, они входят в мои обзорные или пешеходные экскурсии. Я считаю очень важным пройти обучение, несмотря на то что по этой теме очень много материалов. Обучение от служителей церкви, работников музеев – это будет плюсом в моем образовании. И третье: всегда нужно развиваться, учиться, и я этого обучения ждала в принципе», – прокомментировала экскурсовод.

Она также отметила, что курсы следовало бы организовать гораздо раньше – еще летом, до освящения собора, чтобы экскурсоводы сразу могли водить туда группы, обладая достоверной информацией.

«Я самозанятый экскурсовод. У меня есть аккредитация в Казанском Кремле – ее каждый год проходим, в Свияжске каждые три года. Информацию о Богородицком монастыре нам давали на курсах во время обучения на экскурсовода в Казанском федеральном университете, мы там же экзамен сдавали. Если появилась новая информация о монастыре, о соборе, то можно дать ее в электронном виде в Госкомитете РТ по туризму, а они разослали бы ее казанским гидам. Контакты гидов в комитете есть. И это касается не только собора, но и всех остальных объектов в Казани – гидам нужно давать актуальную информацию централизованно через Госкомитет РТ по туризму в электронной форме и бесплатно. И тогда всем будет хорошо», – высказалась экскурсовод Роза Марсова.

Гид подчеркнула, что у гидов нет стабильного дохода, что особенно сказалось во время пандемийного локдауна: есть туристы – есть возможность заработать, нет туристов – нет заработка.

«Нужно учитывать и то, что если гид болеет, то никто ему не оплачивает больничный. То есть гиды социально не защищены. Об этом никто в социальных сетях не пишет. Поэтому каждая дополнительная аккредитация вызывает волнение у гидов. И мое частное мнение – в любом действующем храме надо молиться, а не экскурсии проводить», – аргументировала Марсова.

Алиса Вяткина: «Мы решили провести такой обучающий цикл, чтобы гиды были более подготовлены» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

И. о. генерального директора Национального музея РТ Алиса Вяткина, со своей стороны, мотивировала инициативу введения платных курсов-аккредитации для гидов по Казанскому собору повышением их уровня квалификации в связи с тем, что в собор переданы находящиеся на балансе музея реликвии – старинный оклад главной иконы собора.

«Так как в Казанском соборе представлен наш предмет и вообще в нашей коллекции много предметов, которые касаются собора, то у нас вместе с епархией возникло решение подготовить казанских экскурсоводов, потому что много и паломнических групп, и вообще людей, которые хотят посмотреть на это. Я сама слышала и многие слышали, насколько недостоверную и неточную информацию экскурсоводы иногда доносят до гостей. Мы решили провести такой обучающий цикл, чтобы гиды были более подготовлены», – пояснила Вяткина.

В храмах и соборах Санкт-Петербурга создают свои экскурсионные службы

Руководитель паломнической службы Санкт-Петербуржской епархии отец Михаил (Шастин) в телефонной беседе с корреспондентом «Татар-информа» сказал, что слышал о шумном обсуждении вопроса об аккредитации экскурсоводов. Он обратил внимание, что в разных епархиях и даже в разных соборах одной епархии могут быть разные практики допусков гидов и экскурсий.

«Принят новый закон, который вступает в силу с 1 января 2022 года. Он предполагает проведение аккредитаций для всех городских экскурсоводов. Также будут приняты епархиальные правила. Насколько я знаю, будет проведена конференция синодального паломнического отдела. Ранее она была отменена в связи с коронавирусными ограничениями в Москве. На ней будет разъяснено, каким образом будет действовать единый порядок в храмах и епархиях, монастырях. Пока информации точной нет, но, видимо, она пройдет до конца этого года», – пояснил отец Михаил.

Михаил Шастин: «В разных епархиях и даже в разных соборах одной епархии могут быть разные практики допусков гидов и экскурсий» Фото: mitropolia.spb.ru

Если в Северную столицу России приезжает группа из другого города и обращается в паломническую службу Санкт-Петербуржской митрополии, для нее организуется посещение храмов, которые соответствуют их программе. В некоторых храмах и монастырях Санкт-Петербуржской митрополии есть собственные экскурсоводы – в частности, в Казанском соборе, Александро-Невской лавре, Новодевичьем монастыре.

«Своя практика сложилась в Никольском соборе города Кронштадта, поскольку он является одновременно и храмом, и музеем, и состоит в военном ведомстве. Экскурсоводы там общие, и они в настоящее время являются частью музейной составляющей. Также в Исаакиевском соборе экскурсии исключительно музейные сотрудники проводят», – сказал отец Михаил.

В знаменитом Казанском соборе Санкт-Петербурга, где хранится позднейший список с Казанской иконы Божией Матери, своя экскурсионная служба. При этом проведение экскурсий внутри сторонними экскурсоводами возможно, но теми, кто проходил обучение от самого собора. Значительная часть самого обучения, отметил собеседник, – изучение правил поведения, чтобы не мешать богослужениям, чтобы в соборе сохранялся общий порядок проведения экскурсий.

«Храм открыт для свободного доступа. Часто городские экскурсоводы могут проводить экскурсию снаружи, кратко рассказывая о соборе, а внутрь отпускать туристов по собственному усмотрению. Это что касается туристов. Паломники, как правило, обращаются либо непосредственно в собор и договариваются о проведении экскурсий, либо обращаются к нам (в паломническую службу Санкт-Петербуржской епархии), мы им помогаем организовать посещение Казанского собора, проведение экскурсий. Для кого-то это может быть даже и бесплатно», – пояснил отец Михаил.

Исаакиевский собор Санкт-Петербурга – государственный музей-памятник, акцентировали в администрации объекта: действующий собор, но в первую очередь музей. Так что посетитель его можно, как любой музей, – по билету.

«Но есть время, когда проходят службы (ежедневно, кроме среды), в это время утром и вечером свободный вход для прихожан только на службу», – сообщили ИА «Татар-информ» в администрации музея-памятника.

«Если вы хотите, чтобы вам провели экскурсию, должен быть экскурсовод с нашей лицензией (наш сотрудник или получил лицензию на курсах нашего музея). Но ходят у нас и экскурсоводы без такой лицензии – никто никого не проверяет. Если человек и чистым сердцем и совестью, то ему важен экскурсовод с нашей лицензией. Выбор за посетителем, все зависит от его требований к гиду», – сказали в приемной Петропавловского собора Петропавловской крепости на Заячьем острове Санкт-Петербурга.

В собор Василия Блаженного в Москве гидов без аккредитации не пускают

В храме Василия Блаженного, соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву на Красной площади в Москве корреспонденту ИА «Татар-информ» пояснили, что достопримечательность находится в совместном ведении РПЦ и музея «Покровский собор».

«Всего одна церковь нашего собора является действующей, принадлежит нам совместно с РПЦ. Там находятся захороненные мощи Василия Блаженного. Если вы хотите приложиться к мощам или помолиться, то вас пропустят на территорию бесплатно и в любой день. Если вы хотите посетить весь собор, это происходит по музейному билету. Билет на взрослого человека стоит 600 рублей. Если вас интересует именно религиозная часть, то в церкви Василия Блаженного проводятся богослужения каждое воскресенье и они, естественно, бесплатны. Но это пускают в одну церковь, и именно на богослужения. Экскурсионное обслуживание можно заказать с нашим экскурсоводом, со своим нелицензированным экскурсоводом посещение не допускается. Гид с аккредитацией только по городу платит за ведение группы внутри нашего музея 3000 рублей, экскурсия нашего экскурсовода стоит 5000 рублей», – разъяснили туристическую политику в музее «Покровский собор».

Воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана имеет огромную историю и огромное значение государственного уровня Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана имеет огромную историю и огромное значение государственного уровня, однако по действующему российскому законодательству это все же новодел, а новые постройки могут быть признаны объектами культурного наследия не ранее чем через 40 лет после возведения.

Вопрос стоимости углубленного курса для экскурсоводов паломнических групп в воссозданный в столице Татарстана Казанский собор пока остается дискуссионным, отметили в Госкомитете РТ по туризму. Старт обучения предварительно назначен на ноябрь-декабрь этого года.