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В Казани стартовали экологические обсуждения проекта канатной дороги «Аэромост»
О старте общественных обсуждений экологической экспертизы проекта канатной дороги между «Ак Барс Ареной» и парком им. Горького в Казани сообщается на официальном портале мэрии татарстанской столицы.
Обсуждения продлятся до 8 ноября текущего года. Замечания и предложения по данному проекту принимаются через систему «Общественные обсуждения», а также в письменной форме на адрес управления архитектуры градостроительства исполкома Казани (улица Груздева, 5, кабинет №102).
Напомним, проект планировки и межевания территории канатной дороги «Аэромост» утвержден в декабре 2023 года. Для возведения объекта, который будет включать три станции, выделили 24,5 гектара в двух районах: Вахитовском и Ново-Савиновском. Протяженность пути составит около 3 км.
Строительство канатной дороги началось в июле текущего года. По словам главного архитектора проекта Михаила Гордеева, строительство займет полтора года.
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