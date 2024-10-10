В Казани стартовали экологические обсуждения проекта канатной дороги «Аэромост»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О старте общественных обсуждений экологической экспертизы проекта канатной дороги между «Ак Барс Ареной» и парком им. Горького в Казани сообщается на официальном портале мэрии татарстанской столицы.

Обсуждения продлятся до 8 ноября текущего года. Замечания и предложения по данному проекту принимаются через систему «Общественные обсуждения», а также в письменной форме на адрес управления архитектуры градостроительства исполкома Казани (улица Груздева, 5, кабинет №102).

Напомним, проект планировки и межевания территории канатной дороги «Аэромост» утвержден в декабре 2023 года. Для возведения объекта, который будет включать три станции, выделили 24,5 гектара в двух районах: Вахитовском и Ново-Савиновском. Протяженность пути составит около 3 км.

Строительство канатной дороги началось в июле текущего года. По словам главного архитектора проекта Михаила Гордеева, строительство займет полтора года.