Канатную дорогу в Казани начнут строить в июле

Канатную дорогу в Казани начнут строить этим летом. Об этом сообщил главный архитектор проекта «Казанские канатные дороги „Аэромост“» Михаил Гордеев во время итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана.

«В июле 2024 года планируется начать строительство объекта „Казанские канатные дороги „Аэромост““. По предварительной оценке, строительство займет полтора года», — сказал архитектор проекта.

Канатные дороги прошли все необходимые инженерно-изыскательские работы, утвержден проект планировки и межевания территории. Эскизный проект согласован с главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной.

Сейчас компания получает земельные участки в аренду, а проектирование планируется завершиться апреле 2024 года.