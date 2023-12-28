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В Казани утвержден проект планировки канатной дороги «Аэромост»
В Казани утвержден проект планировки и межевания территории городской канатной дороги «Аэромост». Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Напомним, что объект разместится на территории Вахитовского и Ново-Савиновского районов города и будет включать три станции. Общая площадь проектирования составляет 24,5 гектара. Расстояние между первой и второй станцией составит более 1 км, между второй и третьей — почти 1,7 километра.
Как ранее сообщал «Татар-информ», канатная дорога соединит парк Горького с экстрим-парком «УРАМ» и «Ак Барс Ареной».
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