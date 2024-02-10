В Казани стартовал третий поток обучения специалистов по туризму со всей России

Фото: © Венера Алиева/«Татар-информ»

Центр развития кадрового потенциала туристской отрасли, открытый в Казани на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, запустил третий поток обучения для профильных региональных представителей сферы туризма со всей страны.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который был инициирован в 2019 году Президентом России Владимиром Путиным.

«Задача данного центра — готовить специалистов высокого уровня в регионах Российской Федерации, чтобы они могли создавать большие туристические территории в своих регионах. В первую очередь, это те регионы, которые интересны инвесторам, они будут строить гостиницы, другую инфраструктуру. Это также те территории, которые интересны туристам, чтобы они могли туда приезжать и им было чем там воспользоваться. Поэтому этот центр предусмотрен для обучения персонала высокого уровня, региональных министров, заместителей министров и муниципальных руководителей», — отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Фото: © Венера Алиева/«Татар-информ»

В этом году курсы по профессиональной подготовке на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма пройдут слушатели из 21 региона Российской Федерации. Списки регионов будут обновляться каждую неделю. Сегодня проходят обучение две команды — из Владимирской области и Республики Чувашия.

«Мы приехали сюда получить практический опыт, навыки и простимулировать свою мозговую активность, чтобы создать новый туристический продукт, который будет интересен всем людям», — рассказала начальник отдела Агентства по развитию туризма Чувашии Татьяна Путина.

В прошлом году в здании провели капитальный ремонт, чтобы подготовить помещения для центра. На сегодняшний день он оснащен самым новым мультимедийным оборудованием, обустроена цифровая студия, появились интерактивная панель, активные микрофоны, камеры, которые фиксируют звук и перемещения из любой точки зала.

Здесь также появилось новое направление — дополнительное профессиональное образование в области туризма «Управление развитием туристских территорий: проектный подход». Продолжительность обучения составляет 480 часов.

«Таких студий в России всего лишь несколько, в основном они находятся у частных компаний. Это первый государственный вуз, который обладает такой инфраструктурой, поэтому здесь создали все условия для того, чтобы получать в первую очередь практические знания», — рассказал Сергей Иванов.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетили Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли, где им рассказали, как будет организована подготовка специалистов.

Венера Алиева