В Казани создадут центр по подготовке специалистов для туристической отрасли

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В Казани создадут центр развития кадрового потенциала туристской отрасли. На это и обучение по программам профессиональной подготовки выделен грант в форме субсидии в размере 14 млн рублей, говорится в постановлении Правительства Татарстана.

Средства получит Поволжский госуниверситет физической культуры, спорта и туризма.

Решение принято в рамках реализации госпрограмм Правительства России «Развитие туризма» и утвержденной Кабмином РТ «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан».

«Учредить на 2023 год грант на создание центра развития кадрового потенциала туристской отрасли и обучение по программам профессиональной переподготовки», — говорится в тексте.

Для получения гранта в вузе должно быть не менее 10 аудиторий с девятью автоматизированными рабочими местами и широкополосным доступом к интернету (не ниже 300 Мбит/с), учебная гостиница, не менее 10 штатных сотрудников с опытом педагогической деятельности в этой сфере и одного сотрудника со статусом главного эксперта WorldSkills Russia.