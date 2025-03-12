В Казани стартовал суд по делу экс-главы Кировского и Московского районов

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Сегодня в Советском суде Казани стартовал суд над бывшим главой Кировского и Московского районов Казани Сергеем Мироновым. Ему предъявлено обвинение в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Миронов способствовал фиктивному трудоустройству троих родственников своего водителя в МУП «ДРЭУ». Следователи полагают, что таким образом экс-глава КирМоса получал выплаты за сверхурочные работы.

Общая сумма полученных «сверхурочных» отчислений составила 2 млн рублей. Кроме того, следствие полагает, что бывший глава КирМоса задним числом смог согласовать перепланировку квартиры своей матери, после чего жилплощадь стали сдавать в аренду сети крупных продуктовых магазинов.

Сергею Миронову грозит до 10 лет колонии.