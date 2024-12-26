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Экс-глава КирМоса Сергей Миронов предстанет перед судом за должностные преступления
Экс-глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов предстанет перед судом по обвинению в совершении должностных преступлений.
По версии следствия, с 2017 года он дал указание фиктивно трудоустроить водителя, чтобы компенсировать его работу во внеурочное время. Миронов свою вину не признал. Ущерб составил более 2,5 миллионов рублей.
В 2020 году с целью легализации ранее проведенной самовольной перепланировки в целях коммерческого использования нежилых помещений, которые принадлежали его матери, Миронов вынес незаконное распоряжение о согласовании перепланировки и объединении нежилых помещений.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
«Татар-информ» рассказывал, что Вахитовский суд Казани арестовал экс-главу Кировского и Московского районов Казани 41-летнего Сергея Миронова на два месяца. Его обвиняли в двух эпизодах мошенничества в крупном размере, двух эпизодах превышения полномочий и в злоупотреблении полномочиями.
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