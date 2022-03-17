В Казани стартовал суд по делу экс-главы ФСС Татарстана Павла Лоханова

Алина Файзрахманова

Московский суд Казани начал рассмотрение дела экс-главы фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова.

По версии следствия, Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт на поставку спецсредств для инвалидов на 56 млн рублей. Позже сотрудники Фонда выявили нарушения условий контракта со стороны «РСМ-Мед». Они подали на компанию иск, чтобы взыскать неустойку.

Фото: © Алина Файзрахманова

В августе прошлого года руководство компании встретилось с главой ФСС. Лоханов, по материалам следствия, предложил им снизить размер неустойки, правда за вознаграждение в 4 млн рублей. Главу ФСС задержали в тот момент, когда ему передавали часть обещанных денег.

Лоханов категорически отрицал свою вину, однако на одном из прошлых заседаний по продлению ареста неожиданно сменил позицию и заявил, что признает свою причастность.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Лоханов покинул свой пост по собственному желанию.