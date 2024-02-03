В Казани стартовал конкурс «Нечкэбил» под девизом «Всей семьей»

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в концертном зале Казанского государственного института культуры открылся фестиваль, организованный в рамках проекта «О самом главном» и Республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил-2024». Участниками события стали руководитель конкурса «Нечкэбил» и член Общественной палаты РТ Изольда Жуйкова, начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина и другие.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Любовь, искренность чувств, красота отношений и, конечно, главное украшение семьи — дети!» — с такими словами ведущие открыли конкурс.

Ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева в своем выступении заметила, что семья — это в первую очередь умение договариваться.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«В доме мы всегда найдем любовь, поддержку, мы всегда услышим самые правильные слова, которые нас одухотворят, которые позволят нам делать большие дела. Я желаю вам всем, что бы вы стремились к своему дому, чтобы у вас в будущем появился свой дом, где будут звучать детские голоса, где вы будете творить добро, где вы будете свершать свою жизнь, потому что самый главный проект в вашей жизни — это ваша счастливая жизнь, которую вы творите сейчас и здесь», — заявила начальник Управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Руководитель конкурса «Нечкэбил», член Общественной палаты РТ Изольда Жуйкова рассказала, что открытие проекта прошло в Казанском институте культуры, потому что его инициаторы стремятся показать семейные и национальные традиции, культуру семейных отношений.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Нечкэбил» стал неотъемлемой частью общественной жизни Татарстана. В его рамках проходят многочисленные благотворительные проекты и акции: «Татарстан — территория крепких семей», «Семейное движение добрых дел», «Крепким бойцам — от крепких семей», «Фестиваль семей Татарстана» и так далее.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Самая крепкая семья — многопоколенная! Однажды, войдя в семью „Нечкэбил”, все становятся полноправными членами этой семьи на многие последующие годы. Девизом Года семьи в РФ в нынешнем году является „Всей семьей”», — подчеркнула депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

На мероприятии гостей познакомили с семьями участников конкурса прошлых лет. Одна из этих семей — Гаптелбаровы. Диляра Гаптелбарова рассказала, что в фестивале ее семья участвует не первый раз. В первый раз они попробовали свои силы в 2010 году, вышли в финал, но отказались от дальнейшего участия из-за ее беременности. Старший сын у Диляры служил по контракту в спецназе и умеет петь, а младший занимается спортом и пробует свои силы в творчестве. В этом году семью на конкурс выдвинул Арский район Татарстана.