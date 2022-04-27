В Казани стартовал процесс по делу о краже 15 млн рублей из сейфа Следкома Татарстана

Вахитовский суд Казани начал рассматривать дело о краже 15 миллионов рублей из сейфа Следственного комитета РТ. На скамье подсудимых трое молодых ребят – Руслан Нургалиев, Никита Карабаев, Даниил Елинсон. Дело в отношении еще одного фигуранта – Марата Шакирова, которого следствие считает организатором преступления, выделено в отдельное производство.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Ожидается, что сегодня на процессе прокурор огласит текст обвинительного заключения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержали следователя-криминалиста Марата Шакирова. Мужчина обвиняется в краже 15 миллионов рублей из сейфа отдела Следственного комитета РТ.

Следователи установили, что Шакиров провернул кражу не один, в этом ему помогли еще четверо жителей Альметьевска. Мужчины в масках проникли в здание Следкома РТ и похитили сейф, в котором хранились вещественные доказательства по одному уголовному делу – порядка 15 млн рублей.

Криминалист попался полицейским, когда пытался уехать из Казани. Его сообщников задержали в Альметьевске. Сейчас все они находятся в СИЗО.

Пятый фигурант дела Дживан Мхитарян ударился в бега, сейчас он находится в розыске. Известно, что именно он прихватил с собой похищенные деньги.