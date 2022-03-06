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Общество
6 марта 2022  14:00

В Казани стартовал масштабный автопробег в поддержку спецоперации на Украине

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В Казани стартовал масштабный автопробег в поддержку спецоперации на Украине

В столице Татарстана состоялся старт масштабного автопробега в поддержку специальной военной операции на Украине. Колонна из полусотни автомобилей, украшенных флагами России и символами Z и V, выдвинулась от стадиона «Ак Барс Арена» в сторону парка Победы. 

Организатором масштабного мероприятия выступила Федерация бокса Татарстана. К ней также присоединились Содружество пограничников РТ, Содружество ветеранов боевых действий республики и Союз десантников Татарстана. 

«Мы не имеем морального права оставаться в стороне, когда вся Россия борется за свое будущее. Нашим парням на передовой нужна любая наша поддержка, в первую очередь моральная. Наша цель — выразить поддержку Вооруженным силам России, донести до широкой общественности, в том числе мировой, что народ и армия России едины», — заявили организаторы автопробега. 

Они добавили, что сейчас страна испытывает серьезное внешнее давление, поэтому обществу как никогда важно объединиться в единое целое. 

В финальной точке своего маршрута участники акции намерены посетить площадку столичного парка Победы, где проведут церемонию возложения цветов к Вечному огню.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

#Автопробег
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