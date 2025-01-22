В Казани спасают от разрушения дома купца Василия Щетинкина на улице Баумана

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В центре столицы Татарстана продолжаются противоаварийные работы на двух объектах культурного наследия регионального значения — домах купца Василия Щетинкина (здания №32 и 34 по улице Баумана). Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В обоих домах произведен демонтаж разрушенных элементов наружных и внутренних стен, выполнены усиление и гидроизоляция фундаментов, пояснил глава комитета Иван Гущин.

По словам руководителя ведомства, в доме №34 дополнительно выполнен демонтаж прогнивших деревянных конструкций и бетонного перекрытия советского периода, а также аварийной арки проездных ворот.

Двухэтажные дома с антресольным этажом были построены в 1840-х годах по проекту архитектора Фомы Петонди. Позднее их владельцем стал купец Василий Щетинкин, по имени которого они и получили нынешнее название.

Последние годы дома находились в аварийном состоянии. От здания №34 сохранилась только фасадная стена. От здания №32 уцелела часть фасада с элементами декора, характерными для эпохи классицизма.

В 2017 году дома изъяли у «нерадивого собственника» — компании «Дом на Проломной», которая обещала приступить к реставрационным работам еще в 2011 году. Руинированные объекты выставлялись на продажу несколько раз, но не вызывали интереса у инвесторов.

В 2023 году дома были реализованы с обязательством в кратчайшие сроки их восстановить. В ноябре 2023-го начались аварийные работы. Позднее стало известно, что здесь планируют открыть ресторанный комплекс.