В Казани создан оргкомитет по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

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В Казани создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также утвержден план мероприятий. Постановление опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов на портале мэрии.

Председателем комитета назначен руководитель горисполкома Рустем Гафаров, его заместители — замруководителя исполкома, курирующий вопросы социальной сферы, Гузель Сагитова и руководитель аппарата исполнительного комитета Булат Алеев.

«Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, произвести за счет средств, предусмотренных в сметах расходов на 2024 и 2025 годы соответствующих городских служб, привлеченных спонсорских средств и иных внебюджетных источников, а также средств, поступивших на данные цели из бюджета РТ», — сказано в документе.

Также постановлением рекомендуется руководителям банков, предприятий и организаций города оказать спонсорскую помощь в проведении событий.

31 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо празднования юбилейной даты, глава государства поручил улучшить условия жизни ветеранов.

1 октября Раис Татарстана Рустам Минниханов также подписал указ о праздновании в 2025 году 80-й годовщины Победы, по которому Кабмин должен до 1 декабря разработать и утвердить план мероприятий и принять меры для улучшения социально-экономического положения татарстанских ветеранов.