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Политика 1 октября 2023 10:22

Минниханов подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

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Минниханов подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о праздновании в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ появился на официальном сайте руководителя республики.

Минниханов поручил Кабмину РТ до 1 декабря разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению события, принять меры для улучшения социально-экономического положения ветеранов, живущих на территории республики.

Органы республиканской власти должны принять меры для подготовки и проведения мероприятий, в том числе посвященных решающим сражениям и другим событиям 1941–1945 годов, оказывать поддержку ветеранам и содействовать органам местного самоуправления в муниципалитетах для приведения в порядок воинских захоронений, мемориалов, поиске и захоронении воинов, погибших в годы войны.

Главам районов предложат создать оргкомитеты по подготовке и проведению празднования.

#Рустам Минниханов #победа в великой отечественной войне
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