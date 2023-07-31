Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства поставил задачу Кабмину за три месяца разработать план праздничных мероприятий, в том числе с участием лидеров и правительств иностранных государств. МИД должен обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении торжества. Остальным госорганам регионального и федерального уровня поручено оказывать всестороннюю помощь в подготовке к празднику.
Помимо празднования юбилейной даты, Президент поручил улучшить условия жизни ветеранов. «Принять меры по меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны», — уточняется в тексте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»