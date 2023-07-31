Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

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Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поставил задачу Кабмину за три месяца разработать план праздничных мероприятий, в том числе с участием лидеров и правительств иностранных государств. МИД должен обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении торжества. Остальным госорганам регионального и федерального уровня поручено оказывать всестороннюю помощь в подготовке к празднику.

Помимо празднования юбилейной даты, Президент поручил улучшить условия жизни ветеранов. «Принять меры по меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны», — уточняется в тексте.