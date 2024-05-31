В Казани Советский суд продлил арест Алсу Курмашевой

В Советском суде Казани продлили арест редактору Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Она пробудет в СИЗО еще два месяца, до 5 августа 2024 года.

«Меня перевели в общую камеру на 10 человек. С моими диагнозами в СИЗО мне становится только хуже, медицинскую помощь предоставляют, но по минимуму. Также я бы хотела поделиться рисунками детей, которые мне прислали. Один из них от ребенка из США, а другой от девочки из Санкт-Петербурга», – сказала Алсу Курмашева.

Курмашева сообщила журналистам, что не согласна с версией следствия о том, что она якобы скрывала от своего окружения жизнь в Праге.

«Мои близкие знали, что я живу в Чехии», – дополнила она.

Алсу Курмашева Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На заседание сегодня также пришли представители консульств Чехии и Австралии. От официальных комментариев они отказались и попросили обратиться в пресс-службу МИДа своих стран.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.

По версии следствия, она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и с 1998 года проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России.

Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.

* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента