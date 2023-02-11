В Казани состоялось совещание по качеству воздуха в «Салават Купере» с участием УК «ПЖКХ»

Состоялась встреча руководителей природоохранных ведомств Татарстана с руководством ООО «УК „ПЖКХ“», посвященная ситуации с качеством воздуха в казанском микрорайоне «Салават Купере». Инициировал совещание министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

В обсуждении проблемы приняли участие представители Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по РТ и исполкома Казани.

Глава межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров напомнил о жалобах жителей ЖК «Салават Купере» и еще раз зачитал итоги проверки на полигоне ТКО по улице Химическая. Он подчеркнул, что УК «ПЖКХ» должна в течение месяца устранить все нарушения, выявленные на мусорном полигоне.

Затем чиновники заслушали доклад генерального директора компании Дмитрия Петрова о мерах, которые будут предприняты в ближайшее время для решения проблемы с качеством воздуха.

«По итогам совещания определены первоочередные задачи и разрабатывается дорожная карта по устранению запахов и снижению выбросов в атмосферный воздух со стороны полигона ТКО на ул. Химическая», — отмечают в Минэкологии.

В частности, речь идет об актуализации инвентаризации источников выбросов и подготовке отчета об оценке риска здоровью. Для оперативности и прозрачности производственный экологический контроль и мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в районе полигона будет вести Центр лабораторного анализа и технических измерений Росприроднадзора.

Контроль за исполнением сроков выполнения плана возложен на Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. Гендиректору ООО «УК „ПЖКХ“» рекомендовано провести встречу с жителями и рассказать о работах, которые будут организованы в ближайшие сроки.