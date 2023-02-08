По жалобам жителей «Салават купере» специалисты трех ведомств взяли пробы воздуха

Специалисты сразу трех ведомств — Минэкологии Татарстана, Росприроднадзора и Роспотребнадзора — выехали по многочисленным жалобам жителей микрорайона «Салават купере» и отобрали пробы атмосферного воздуха в нескольких точках под Казанью. Работать они начали в шесть утра и продолжали еще несколько часов. Первой точкой отбора проб стал микрорайон, откуда чаще всего поступают жалобы.

«По многочисленным обращениям граждан сегодня организован утренний выезд. Отбираем пробы атмосферного воздуха. Поскольку направление ветра постоянно меняется, запланировано три отбора проб. Сейчас запаха в ЖК „Салават купере“ нет, но при этом нужно отметить, что у потенциального источника — полигона УК „ПЖКХ“ — есть грубые нарушения в области охраны атмосферного воздуха. Направление ветра сейчас от полигона идёт не в сторону „Салават купере“, а в обратную», — сообщил на месте журналистам первый замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана — главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

Последующими точками отбора стали посёлок Северный и Авиастроительный район Казани.

«В микрорайоне „Салават купере“ отборы проб проводятся регулярно, после каждых жалоб. Последний раз брали пробы в понедельник. Кроме того, здесь установлен стационарный пост, который будет отбирать пробы и анализировать их в круглосуточном режиме», — добавил Шигапов.

По его словам, сейчас на этот пост устанавливается необходимое оборудование. Работы будут завершены до конца февраля.

Заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Алмаз Исмагилов добавил, что пробы атмосферного воздуха отбирают специалисты передвижных лабораторий.

«От жителей жилого массива „Салават купере“, а также Авиастроительного, Московского и Кировского районов в 2022 году поступило порядка ста обращений в связи с неприятным состоянием атмосферного воздуха. Проанализировав результаты анализов, наше управление обратилось в Волжскую природоохранную прокуратуру. Они нам выдали требования на проверку ряда предприятий, подлежащих федеральному надзору», — пояснил он.

Исмагилов отметил, что в результате проверок был установлен источник загрязнения воздуха в Авиастроительном и Кировском районах — полигон ТБО по ул. Химической, на котором был выявлен ряд нарушений.

«Это отступление от проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу, истечение загрязненного фильтрата по всему периметру полигона со специфическим запахом. Также на источниках выбросов полигона отсутствуют пробоотборные отверстия», — уточнил Исмагилов.

Это свидетельствует о том, что предприятие не проводит мониторинг выбросов в атмосферу. Кроме того, были выявлены превышения по формальдегиду в 1,5 раза и сероводороду в 2,3 раза. По всем нарушениям предприятие привлечено к административной ответственности. Ему выдано представление об устранении нарушений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что от жителей казанского микрорайона «Салават купере» на горячую линию Минэкологии Татарстана в минувшие выходные дни поступило множество жалоб на неприятный запах в воздухе.