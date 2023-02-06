Минэкологии Татарстана рассказало о результатах отбора проб воздуха в «Салават купере»

Стали известны результаты проб атмосферного воздуха, которые были взяты сегодня экологами в микрорайоне «Салават купере». Проверка была проведена из-за многочисленных жалоб жителей на неприятный запах.

«По многочисленным обращениям в адрес Минэкологии Татарстана на неудовлетворительное качество атмосферного воздуха в жилых комплексах Салават купере и Салават купере-2 сотрудниками министерства совместно с лабораторией были организованы выезды для проведения анализа качества атмосферного воздуха. По результатам проведенного анализа передвижной этнической лабораторией установлено, что превышений предельно допустимых концентраций нет», — сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов — главный государственный инспектор Республики Татарстан в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

Он напомнил, что ранее министерством неоднократно проводились аналогичные выезды и маршрутные обследования территории для установления потенциальных источников периодического загрязнения атмосферного воздуха. Выяснилось, что основными потенциальными источниками могут быть три предприятия, в числе которых полигон ТБО по ул. Химической, принадлежащий УК «ПЖКХ».

«Сведения о всех трёх объектах были переданы в Росприроднадзор для проведения проверки. Проверки были организованы совместно с Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой. По их результатам установлены грубые нарушения при эксплуатации полигона. Росприроднадзором выданы предписания УК „ПЖКХ“ с установленным сроком их устранения», — уточнил Шигапов.

Собеседник агентства пояснил, что сегодня «предписания находятся на контроле». В случае их неисполнения Росприроднадзором будут предприняты дополнительные административные меры.

«Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана при поступлении жалоб граждан регулярно выезжает на место, отбирает пробы. В случае выявления нарушений сведены направляются в Росприроднадзор», — подчеркнул Шигапов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что от жителей казанского микрорайона Салават Купере на горячую линию Минэкологии Татарстана в минувшие выходные поступило множество жалоб на неприятный запах в воздухе.