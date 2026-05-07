В Казани состоялась репетиция парада в честь 81-й годовщины Великой Победы

В эти минуты в центре столицы Татарстана идет репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне. Специально для проведения репетиции мероприятия в центре Казани были перекрыты улицы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Сегодня завершающая генеральная тренировка торжественного прохождения войск казанского гарнизона на площади Тысячелетия в Казани, городе Трудовой доблести, столице Республики Татарстан. Сегодня в торжественном строе стоят военнослужащие, которые являются образцом дисциплины, выправки, среди других участников патриотических мероприятий. Ключевое событие состоится 9 Мая в День Победы в десять часов по московскому времени. Мы все будем свидетелями парада. Изюминкой станет показ военной и исторической техники, а также современных образцов военной техники», – рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

Маршем по площади Тысячелетия прошли представители различных воинских частей, кадеты, суворовцы и ветераны военных конфликтов разных лет. На репетицию Парада Победы также прибыл руководитель Регионального отделения движения «Юнармия» в РТ Александр Бородин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в День Победы в Казани пройдет торжественный парад, акция «Бессмертный полк», которая состоится в офлайн-формате, и праздничный салют, который будет дан в шести точках в акватории Казанки.