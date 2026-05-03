В Казани временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Победы

В Казани в связи с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы временно ограничат движение транспорта и стоянку автомобилей на ряде улиц и площадей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

– До 23:59 10 мая при необходимости будет ограничено движение по парковочной зоне №227 между Центральным стадионом и цирком.

– До 11:00 11 мая движение при необходимости закроют по парковочной зоне у стадиона «Центральный» и по проезду вблизи сквера Асгата Галимзянова.

– С 16:00 до 23:30 с 1 по 7 мая при необходимости перекроют движение транспорта:

на площади Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина),

по Кремлевской набережной,

по ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима и от ул.Комсомольской до площади Тысячелетия),

по ул.Ташаяк (от ул.Московской до площади Тысячелетия),

по ул.Право-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского),

по ул.Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского),

по проезду между цирком и Центральным стадионом.

– С 0:00 до 17:00 7 и 8 мая при необходимости ограничения введут по ул.Театральной (от ул.Большой Красной до ул.Дзержинского) и по площади Свободы.

– С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая перекроют движение:

на площади Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина),

по ул.Профсоюзной (от ул.Чернышевского до ул.Баумана),

по Кремлевской набережной,

по ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима и от ул.Комсомольской до площади Тысячелетия),

по ул.Ташаяк (от ул.Московской до площади Тысячелетия),

по ул.Право-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского),

по ул.Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского),

по проезду между цирком и Центральным стадионом,

по ул.Кави Наджми,

по ул.Мусы Джалиля.

– С 18:00 8 мая до 3:00 10 мая для транспорта закроют ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях) и ул.Волгоградскую (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).

– С 7:00 до 23:00 9 мая проезд при необходимости закроют по пр.Ямашева (от ул.Мусина до ул.Короленко в обоих направлениях) и по парковочной зоне №260 по пр.Ямашева.

– С 8:30 до 17:00 9 мая ограничения введут:

по ул.Гоголя (от ул.Большой Красной до ул.Горького),

по ул.Жуковского (от ул.Большой Красной до ул.Горького),

по ул.Кави Наджми,

по ул.Карла Маркса (от ул.Горького до ул.Лобачевского),

по ул.Кремлевской (от ул.Лобачевского до площади Первого Мая и от ул.Лобачевского до ул.Университетской),

по ул.Лобачевского (от ул.Большой Красной до ул.Кремлевской),

по ул.Мусы Джалиля,

по ул.Муштари (от ул.Большой Красной до ул.Горького),

по ул.Профессора Нужина (от ул.Университетской до ул.Пушкина),

по ул.Пушкина (от ул.Большой Красной до ул.Горького),

по ул.Театральной (от ул.Большой Красной до ул.Дзержинского),

по ул.Толстого (от ул.Большой Красной до ул.Горького),

по ул.Университетской (от ул.Кремлевской до ул.Профсоюзной).

– С 19:00 до 23:30 9 мая движение при необходимости перекроют по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абдуллы Бичурина в обоих направлениях).

– С 8:00 до 12:00 9 мая движение транспорта перекроют по ряду улиц микрорайона «Юдино»: от ул.Ильича, 19/43 до ул.Лейтенанта Красикова; от ул.Лейтенанта Красикова, 5/34 до ул.Бирюзовой, 3; от ул.Революционной, 16, корп.1 до ул.Ильича.

Напомним, в День Победы общественный транспорт в Казани будет работать в усиленном режиме. После праздничного салюта будет организована специальная подача общественного транспорта к остановке «Энергетический университет», а также в район перекрестка улиц Ташаяк и Саид-Галеева

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать ограничения движения и по возможности пользоваться общественным транспортом. Тем, кто собирается посетить праздничные мероприятия на площади Тысячелетия, советуют приезжать заблаговременно с учетом времени, необходимого для прохождения досмотровых мероприятий.