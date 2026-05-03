В Казани временно ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Победы
В Казани в связи с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы временно ограничат движение транспорта и стоянку автомобилей на ряде улиц и площадей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
– До 23:59 10 мая при необходимости будет ограничено движение по парковочной зоне №227 между Центральным стадионом и цирком.
– До 11:00 11 мая движение при необходимости закроют по парковочной зоне у стадиона «Центральный» и по проезду вблизи сквера Асгата Галимзянова.
– С 16:00 до 23:30 с 1 по 7 мая при необходимости перекроют движение транспорта:
- на площади Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина),
- по Кремлевской набережной,
- по ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима и от ул.Комсомольской до площади Тысячелетия),
- по ул.Ташаяк (от ул.Московской до площади Тысячелетия),
- по ул.Право-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского),
- по ул.Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского),
- по проезду между цирком и Центральным стадионом.
– С 0:00 до 17:00 7 и 8 мая при необходимости ограничения введут по ул.Театральной (от ул.Большой Красной до ул.Дзержинского) и по площади Свободы.
– С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая перекроют движение:
- на площади Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина),
- по ул.Профсоюзной (от ул.Чернышевского до ул.Баумана),
- по Кремлевской набережной,
- по ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул.Сибгата Хакима и от ул.Комсомольской до площади Тысячелетия),
- по ул.Ташаяк (от ул.Московской до площади Тысячелетия),
- по ул.Право-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского),
- по ул.Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского),
- по проезду между цирком и Центральным стадионом,
- по ул.Кави Наджми,
- по ул.Мусы Джалиля.
– С 18:00 8 мая до 3:00 10 мая для транспорта закроют ул.Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях) и ул.Волгоградскую (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).
– С 7:00 до 23:00 9 мая проезд при необходимости закроют по пр.Ямашева (от ул.Мусина до ул.Короленко в обоих направлениях) и по парковочной зоне №260 по пр.Ямашева.
– С 8:30 до 17:00 9 мая ограничения введут:
- по ул.Гоголя (от ул.Большой Красной до ул.Горького),
- по ул.Жуковского (от ул.Большой Красной до ул.Горького),
- по ул.Кави Наджми,
- по ул.Карла Маркса (от ул.Горького до ул.Лобачевского),
- по ул.Кремлевской (от ул.Лобачевского до площади Первого Мая и от ул.Лобачевского до ул.Университетской),
- по ул.Лобачевского (от ул.Большой Красной до ул.Кремлевской),
- по ул.Мусы Джалиля,
- по ул.Муштари (от ул.Большой Красной до ул.Горького),
- по ул.Профессора Нужина (от ул.Университетской до ул.Пушкина),
- по ул.Пушкина (от ул.Большой Красной до ул.Горького),
- по ул.Театральной (от ул.Большой Красной до ул.Дзержинского),
- по ул.Толстого (от ул.Большой Красной до ул.Горького),
- по ул.Университетской (от ул.Кремлевской до ул.Профсоюзной).
– С 19:00 до 23:30 9 мая движение при необходимости перекроют по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абдуллы Бичурина в обоих направлениях).
– С 8:00 до 12:00 9 мая движение транспорта перекроют по ряду улиц микрорайона «Юдино»: от ул.Ильича, 19/43 до ул.Лейтенанта Красикова; от ул.Лейтенанта Красикова, 5/34 до ул.Бирюзовой, 3; от ул.Революционной, 16, корп.1 до ул.Ильича.
Напомним, в День Победы общественный транспорт в Казани будет работать в усиленном режиме. После праздничного салюта будет организована специальная подача общественного транспорта к остановке «Энергетический университет», а также в район перекрестка улиц Ташаяк и Саид-Галеева
Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать ограничения движения и по возможности пользоваться общественным транспортом. Тем, кто собирается посетить праздничные мероприятия на площади Тысячелетия, советуют приезжать заблаговременно с учетом времени, необходимого для прохождения досмотровых мероприятий.