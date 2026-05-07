В этом году «Бессмертный полк» в Казани пройдет в очном формате

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Казани 9 Мая в очном формате. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Исполкома Казани.

«Акция пройдет в оффлайн формате, в привычном режиме и по привычному маршруту», – сообщили агентству.

Напомним, в День Победы в Казани также пройдет торжественный парад и праздничный салют.

«9 Мая мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к воинским захоронениям и мемориалам трудовой доблести в Парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах. Далее состоится торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, которое будет сопровождаться статичным показом боевой техники – как исторической, так и современной, вместе с выставкой общественных организаций патриотической направленности на площади Тысячелетия», – рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов ранее на брифинге в Доме Правительства РТ.

Выставка военной техники в День Победы будет длиться весь день. Казанцам и гостям столицы рекомендуется приходить на праздник без животных, больших вещей и самокатов, в удобной одежде.

«После прохождения войск казанского гарнизона состоится масштабная театрализованная композиция, раскрывающая вклад татарстанцев в Великую Победу. Трудовой подвиг будет раскрыт художественными красками, все представители предприятий трудовой доблести Татарстана примут участие в параде», – отметил он.

Ключевым событием в этот день станет шествие «Бессмертный полк». Он завершится акцией «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других известных артистов.

Праздник завершится в 22 часа вечера праздничным салютом, который будет дан в шести точках в акватории Казанки.