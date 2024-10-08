В Казани собираются оборудовать еще более 900 платных парковочных мест

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В столице Татарстана количество мест на платных парковках хотят увеличить с 9955 до 10 867, обустроив таким образом 912 новых машино-мест. Проект соответствующего постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В частности, число стоянок на улице Короленко планируется довести с нынешних 466 до 476, на улице Лево-Булачная — с 12 до 30, на улице Козина — с 144 до 190, на улице Терегулова — с 45 до 70.

Платные парковки также должны появиться на улицах Пионерская (обе стороны от пересечения с улицы Академика Кирпичникова до пересечения с улицы Заря) — 76 мест, Николая Ершова (четная сторона от пересечения с улицы Искра до пересечения с улицей Космонавтов) — 8 мест, Сибирский тракт (обе стороны от пересечения с улицей Космонавтов до пересечения с улицей Академика Арбузова) — 31 место, Космонавтов (нечетная сторона улицы перед домом №1) — 7 мест и Академика Губкина (нечетная сторона от пересечения с улицей Академика Кирпичникова, обе стороны улицы вдоль дома №1 на улице Академика Губкина, четная сторона вдоль дома №4 на Сибирском тракте) — 27 мест. Здесь час нахождения авто на стоянке будет стоить 30 рублей.

Кроме того, на улице Островского (обе стороны от пересечения с улицей Николаева до пересечения с улицей Хади Такташа) предполагается оборудовать 20 парковочных мест, Суконная (четная сторона от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Петербургская) — 15 мест, Мусы Джалиля (нечетная сторона от пересечения с улицей Рахматуллина до пересечения с улицей Дзержинского) — 33 места, Зои Космодемьянской (обе стороны от пересечения с улицей Бехтерева до пересечения с улицей Нагорная) — 19 мест, Нагорная (четная сторона от пересечения с улицей Япеева до пересечения с улицей Зои Космодемьянской) — 29 мест, Зайни Султана (четная сторона от пересечения с улицей Шигабутдина Марджани до дома №6) — 8 мест. Тут парковка будет дороже — 50 рублей в час.

Помимо этого, парковки должны создать на улицах Зорге (обе стороны и местный проезд от пересечения с проспектом Победы до пересечения с улицей Дубравная) — 227 мест, проспект Победы (местный проезд, заездные карманы у сквера Славы, от пересечения с улицей Зорге до пересечения с улицей Сафиуллина) — 40 мест, Гарифьянова (обе стороны от пересечения с улицей Хусаина Мавлютова до пересечения с улицей Сыртлановой) — 76 мест, проспект Ибрагимова (нечетная сторона от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с улицей Волгоградская) — 32 места, проспект Ямашева (четная сторона, местный проезд от пересечения с улицей Мусина до пересечения с улицей Бондаренко вдоль парка Победы) — 46 мест, Чистопольская (нечетная сторона, местный проезд от пересечения с улицей Бичурина до пересечения с улицей Мусина) — 39 мест, та же Чистопольская на другом отрезке (нечетная сторона, местный проезд от пересечения с улицей Меридианная до пересечения с улицей Абсалямова) — 14 мест, Волгоградская (четная сторона от пересечения с улицей Тунакова до пересечения с улицей Декабристов) — 39 мест, Декабристов (четная сторона улицы от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с ул. Волгоградская) — 16 мест и Шамиля Усманова (нечетная сторона от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Энергетиков) — 11 мест. Оставить автомобиль на стоянке в этих местах на час можно будет опять-таки за 30 рублей.