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Общество 23 сентября 2024 11:56

В Казани появятся новые платные парковки

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С начала октября в столице Татарстана появятся девять новых участков парковок суммарно на 226 мест. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«На улицах: Батурина, Карима, Подлужной, Чернышевского, Кремлевской набережной, Щапова. Места появятся не на всем протяжении улиц, а в существующих карманах и на местах, где осуществлялась хаотичная парковка», – отметил Шакиров.

По его словам, при выборе мест новых парковок были учтены пожелания жителей этих улиц и расположенных здесь организаций.

#парковки #Казань #Деловой понедельник
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