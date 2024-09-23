В Казани появятся новые платные парковки

С начала октября в столице Татарстана появятся девять новых участков парковок суммарно на 226 мест. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«На улицах: Батурина, Карима, Подлужной, Чернышевского, Кремлевской набережной, Щапова. Места появятся не на всем протяжении улиц, а в существующих карманах и на местах, где осуществлялась хаотичная парковка», – отметил Шакиров.

По его словам, при выборе мест новых парковок были учтены пожелания жителей этих улиц и расположенных здесь организаций.