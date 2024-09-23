Новые платные стоянки и пересмотр тарифов: как изменятся муниципальные парковки в Казани

До введения муниципального паркинга в 2015 году на улицах города автомобили стояли по два-три ряда, что затрудняло движение, однако на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась

Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Порядок на дорогах и повышение скорости движения»

Деловой понедельник посвятили сегодня муниципальным парковкам. Безусловно, введение платных стоянок вызывает негативную реакцию автомобилистов. Мера непопулярная, но она неизбежна в условиях растущей большими темпами автомобилизации, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, с 2005 года количество автомобилей выросло в три раза. Сейчас на 1 тыс. жителей приходится 396 машин. «Радует благосостояние наших жителей, но это и вызовы перед автомобильным хозяйством и городской инфраструктурой», – добавил Метшин.

Ильсур Метшин: «Конечная цель проекта понятна – это порядок на дорогах, повышение скорости движения, приоритет общественного транспорта и удобство пешеходов» Фото: kzn.ru

Он напомнил, что до введения муниципального паркинга в 2015 году на улицах города автомобили стояли по два-три ряда, что затрудняло движение, однако на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась.

«Конечная цель проекта понятна – это порядок на дорогах, повышение скорости движения, приоритет общественного транспорта и удобство пешеходов», – заявил мэр Казани.

Пользуются 110 тысяч, а платят только 11 тысяч водителей

Платные парковки в городе позволили увеличить скорость движения на улицах с такими стоянками на 7% – до 35 км/ч, а время проезда сократилось на 7−9 минут, рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Сейчас общее количество парковочных мест составляет около 8,5 тыс. на 186 участках.

По будням в Казани платными парковками в среднем пользуются около 110 тыс. автомобилистов, а платят за стоянку только 10% от этого числа – 11 тыс. водителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, по будням в Казани платными парковками в среднем пользуются около 110 тыс. автомобилистов, а платят за стоянку только 10% от этого числа – 11 тыс. водителей. Остальные же укладываются в льготный 15-минутный период. Средняя продолжительность стоянки составляет 55 минут.

Шакиров также рассказал, что стоянку через паркомат оплачивают только 2% всех водителей. Остальные же предпочитают пользоваться СМС-сообщениями и приложениями «Казанский паркинг» или «Госпарковки»: 40% сообщениями и 58% – через приложения.

В Казани появятся новые платные участки

Шакиров отметил, что в октябре в столице Татарстана появятся 9 новых участков парковок суммарно на 226 мест.

«На улицах Батурина, Карима, Подлужная, Чернышевского, Щапова, Кремлевской набережной. Места появятся не на всем протяжении улиц, а в существующих карманах и на местах, где осуществлялась хаотичная парковка», – отметил замглавы исполкома.

По его словам, при выборе мест новых парковок были учтены пожелания жителей этих улиц и расположенных здесь организаций.

Тарифы на парковку дифференцированные и зависят от загруженности стоянки. Плата взимается только в будние дни с 8.00 до 19.00.

В Казани изменят тарифы за парковку на 24 участках

С 30 сентября изменится стоимость платной парковки на 24 участках Казани.

«На 20 участках загрузка достигает 95-100%. Это тот уровень, когда водители вынуждены искать свободное место, а не найдя, как правило, оставляют транспортное средство с нарушением правил дорожного движения», – отметил Шакиров.

На пяти участках плата вырастет с 30 до 50 рублей в час, на девяти – с 50 до 70 рублей в час, еще на трех участках тариф изменится с 70 до 100 рублей в час и на оставшихся трех – со 100 до 130 рублей в час.

Вместе с тем на четырех участках загрузка не превышает 30%, из-за чего на них размер оплаты снизится с 50 до 30 рублей в час.

Автомобилистов, паркующихся на местах для инвалидов, будут автоматически фиксировать

Изменения произойдут не только в расширении парковочного пространства и тарифах на него, но и в ужесточении контроля для борьбы с нарушителями.

Так, по словам Шакирова, в Казани разрабатывают специальное программное обеспечение, которое позволит автоматически фиксировать автомобилистов, паркующихся на местах для инвалидов. Программа будет сверять номера авто с реестром инвалидов, и в случае несовпадения номера этой машины будут переданы в ГАИ для того, чтобы нарушителю выписали штраф.

Он также рассказал, что в Казани нередко происходят случаи, когда все места для людей с ограниченными возможностями заняты, из-за чего они паркуются на платных местах без оплаты. В этом случае инвалидам приходит штраф, однако если нарушение произошло впервые, то все ограничивается устным предупреждением.