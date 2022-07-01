Маршрутная сеть трамваев в Казани изменится со 2 июля

В Казани со 2 июля изменится маршрутная сеть трамваев. Появится три новых маршрута, подвижной состав увеличится с 85 до 88 вагонов, а общая трамвайная сеть вырастет почти в полтора раза – со 146 км до 247 км.

Изменения коснутся практически всех маршрутов, кроме трамвая №4 (от остановки «Ул.Халитова» до остановки «9-й микрорайон») и маршрута №6 («Караваево» — «Ул.Халитова»).

Маршрут №1 «ул.Химическая — ж/д вокзал» будет разделен на два. На менее загруженном участке от ул. Химической до Караваево вводится новый маршрут — №8. Его будут обслуживать шесть вагонов с интервалом 11-12 минут. Непосредственно маршрут №1 будет ходить от Караваево до речного порта.

Вводятся два новых маршрута – трамваи по маршруту №7 будут ходить от железнодорожного вокзала, по проспектам Ямашева и Победы до ул.Глазунова, а по маршруту №3 – от железнодорожного вокзала через ул.Тукая до ул.Глазунова.

Кольцевые маршруты №5 и №5а, маршрут №4 («Ул.Халитова» – «9-й микрорайон») и маршрут №6 («Караваево» – «Ул.Халитова») остаются без изменений.

Кроме того, как ранее сообщал «Татар-информ», в столице РТ разработан новый пересадочный тариф «Трамвай 60 минут», который также начнет действовать с завтрашнего дня.