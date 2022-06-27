В Казани вводится новый тариф для бесплатной пересадки с трамвая на трамвай

фото: мэрия Казани

В Казани для бесплатной пересадки пассажиров трамваев одного маршрута на другой вводится новый тариф «Трамвай 60 минут». Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«По транспортной карте с данным тарифом пассажир сможет сделать неограниченное количество бесплатных пересадок с трамвая на трамвай любого маршрута в течение часа в попутном направлении», — рассказал докладчик.

Фиксированная плата в таком случае составит 31 рубль. Новый пересадочный тариф начнет действовать с 2 июля.

«Для использования данного тарифа необходимо приобрести транспортную карту и выбрать новый тариф либо использовать существующий с выработанным ресурсом. Предусмотрено пополнение на удобное количество поездок. Пополнить карту на данный тариф можно начиная с сегодняшнего дня», — пояснил Шакиров.