В Казани с 2 июля появятся новые трамвайные маршруты

В Казани с 2 июля вносятся изменения в маршрутную сеть трамваев. Общественный транспорт будет курсировать в трех новых направлениях, будет восстановлен один прежний маршрут от ж/д вокзала до речного порта. Подвижной состав увеличится с 85 до 88 вагонов. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По словам спикера, инициатором обновления сети стал МУП «Метроэлектротранс». Проект уже получил положительное экспертное заключение и рекомендован к внедрению именно в летний период.

Сейчас в Казани основой движения казанских трамваев является кольцо протяженностью 34 километра, которое охватывает все районы города. Поводом для пересмотра действующей сети стали обращения жителей, а также анализ ее эффективности.

«Было сделано несколько выводов: первый вывод заключается в неравномерности пассажирского трафика на разных участках кольца. Есть протяженные участки, где вагоны переполнены и высока потребность в увеличении количества рейсов, а есть участки, по которым трамваи идут полупустыми. Второй касается регулярности маршрутов. Имея в основе один протяженный маршрут, мы очень сильно зависим от дорожно-транспортной ситуации. Даже любая мелкая ситуация приводит к сбоям не на одном локальном участке, а для нескольких районов города», — отметил докладчик.

По результатам оптимизации маршрутная сеть вырастет в полтора раза: с 146 до 247 километров, уменьшится интервал движения, а там, где пассажиропоток незначительный, интервал движения увеличится не более чем на две минуты.

Изменения коснутся практически всех маршрутов, кроме трамвая №4 (от остановки «Ул.Халитова» до остановки «9-й микрорайон») и маршрута №6 («Караваево» — «Ул.Халитова»).

Маршрут №1 «ул.Химическая — ж/д вокзал» будет разделен на два. На менее загруженном участке от ул. Химической до Караваево вводится новый маршрут — №8. Его будут обслуживать шесть вагонов с интервалом 11-12 минут. Непосредственно маршрут №1 будет ходить от Караваево до речного порта.

«Таким образом мы отвечаем на вопрос жителей Авиастроительного, Московского, Кировского районов о связи с Колхозным рынком, автовокзалом и речным портом», — сказал спикер.

До оптимизации на маршруте работало 18 единиц состава, теперь же его будут обслуживать 14 единиц подвижного состава. Интервал останется прежним — 9-10 мин.

На самом протяженном в России кольцевом трамвайном маршруте №5 и №5а вводятся дополнительные маршруты. Наиболее загруженный участок, от пр. Ямашева до пр. Победы, будет усилен новым троллейбусом №7. По нему будут ходить 25 вагонов с интервалом 6-7 минут. С учетом работы маршрутов №5 и №5а на данном участке суммарный интервал на маршруте составит 4-5 минут, что на две минуты меньше, чем сегодня.

От остановки «Ж/д вокзал» до остановки «ул.Глазунова» будет также курсировать новый маршрут №3. Будут ходить четыре вагона, которые дополнительно свяжут центральную часть города с промышленной и жилой зонами Приволжского района. С учетом работы здесь маршрутов №5 и №5а суммарный интервал между трамваями составит 7-8 минут.

Кроме того, будет восстановлен маршрут №2, отмененный в 2018 году. Прежняя схема движения сохраняется — от ж/д вокзала до речного порта. Ожидается, что он снизит нагрузку на маршрут №1, будет удобен для пассажиров, пользующихся услугами железнодорожного вокзала, автовокзала и речного порта. По маршруту будут ходить две единицы подвижного состава с интервалом 20 минут.

По маршруту №2 начинает курсировать раритетный экскурсионный вагон «Тюбетейка» 1986 года выпуска, который ранее пользовался спросом у гостей и жителей Казани.

При содействии Комитета по туризму была разработана новая концепция работы экскурсионного трамвая, проведен пробный рейс для туроператоров. Участники такой экскурсии получат аудиогиды, а также подарочный набор, состоящий из треугольника, элеша и напитка.

«Город никогда не стоит на месте и требует гибкого реагирования на возникающие изменения. На сегодняшний день назрела потребность в пересмотре маршрутных сетей трамваев. На самом деле один трамвай, который попадает в ДТП, парализует движение на самом длинном маршруте. В итоге его не дожидаются на протяжении всего маршрута все районы города», — прокомментировал выступление коллеги мэр Казани Ильсур Метшин.

«Надеемся, что изменения будут востребованными и найдут положительный отклик у жителей Казани», — заключил Ильдар Шакиров.