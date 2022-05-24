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Происшествия
24 мая 2022  15:42
Павел Климчак

В Казани снова пропал 12-летний мальчик, который уже уходил из дома в апреле

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В Казани пропал 12-летний Станислав Амерханов, мальчика ищут уже два дня. 22 мая он вышел из дома и больше не вернулся, об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в Татарстане.

 

Фото: «Лиза Алерт»

Волонтеры призывают жителей Ново-Савиновского, Московского и Кировского районов Казани быть особенно внимательными на улице, ведь именно вам может попасться на глаза пропавший ребенок.

Ранее мальчик уже уходил из дома. Так, в апреле этого года он вышел гулять с собакой и пропал. Как выяснилось, тогда он все это время был у друга дома. Мальчик объяснил это тем, что было уже поздно, и он решил остаться у приятеля.

#пропал мальчик
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