news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 апреля 2022  14:44
Павел Климчак

В Казани ищут пропавшего накануне 12-летнего мальчика

news_top_970_100

Накануне в Казани пропал 12-летний Станислав Амерханов. 18 апреля он вышел из дома погулять с собакой и не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Татарстане.

 

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» РТ

Рост мальчика – 144 см, он худощавого телосложения, волосы у него темно-русые, а глаза – карие. Был одет в синюю куртку и черные кроссовки.

Если у вас есть какие-либо сведения, которые могут помочь поиску пропавшего ребенка, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52.

#поиск ребенка #пропал ребенок
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное