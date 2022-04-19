В Казани ищут пропавшего накануне 12-летнего мальчика

Накануне в Казани пропал 12-летний Станислав Амерханов. 18 апреля он вышел из дома погулять с собакой и не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Татарстане.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» РТ

Рост мальчика – 144 см, он худощавого телосложения, волосы у него темно-русые, а глаза – карие. Был одет в синюю куртку и черные кроссовки.

Если у вас есть какие-либо сведения, которые могут помочь поиску пропавшего ребенка, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52.