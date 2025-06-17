В Казани снизили земельный налог в сфере строительства платных автодорог

В столице Татарстана для участников концессионных соглашений по строительству платных автодорог снизили земельный налог до 0,05% от кадастровой стоимости участка. Такое решение было принято на XXXIX сессии Казанской городской Думы.

«В адрес города поступило обращение Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ о предоставлении льготы по земельному налогу в отношении участков, предоставляемых для строительства и эксплуатации автодорог, создаваемых в рамках концессионных соглашений», – рассказал начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

Чиновник уточнил, что решение направлено на увеличение инвестиционного потенциала в сфере дорожной инфраструктуры.

Пониженный земельный налог вводится на период действия концессионных соглашений.