По второму этапу Вознесенского тракта проехало более 1,1 млн машин

По второму этапу Вознесенского тракта с 10 марта проехало более 1,1 млн автомобилей. Среднее количество проездов в сутки превысило 12,3 тыс. машин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В среднем количество проездов по Вознесенскому тракту составляет 25,8% от трафика на Мамадышском тракте», – говорится в сообщении.

Движение по платному участку Вознесенского тракта запустили 26 декабря прошлого года. Открыли новую дорогу Раис Татарстана Рустам Минниханов и по видеосвязи Председатель Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Строительство второго этапа Вознесенского тракта обошлось в 27 млрд рублей. Конечно, без федеральной поддержки это было бы невозможно. В истории нашей страны столько транспортной инфраструктуры никогда не строилось. На примере нашей республики мы видим, что возводятся не только федеральные, но и городские объекты и дороги регионального значения», – сказал на церемонии открытия руководитель республики.

Дорога оборудована безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток», благодаря чему водители могут проезжать трассу без остановок. Оплатить проезд необходимо в течение пяти дней после поездки на официальном сайте трассы (vtkazan.ru), указав госномер автомобиля.

Для получения помощи на дороге и консультации по вопросу оплаты действует Единый номер поддержки по платным дорогам Татарстана: 0216.

Развитие дорожно-транспортной сети соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».