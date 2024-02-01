В Казани снесут KFC, кафе-шашлычную и ТК вокруг Московского рынка

В Казани планируют снести шесть зданий вокруг Московского рынка. На их месте будет построен парк культуры и отдыха. Об этом говорится в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Под снос в том числе пойдут кафе-шашлычная «Огни Баку», торговый комплекс «Доминанта», павильоны, ресторан KFC на улице Декабристов.

«Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 0%. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений строительства — 0 этажей, 0м», — отмечается в проекте решения.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Казани планируют реконструировать Московский рынок, сделав его точкой притяжения горожан. Как планируют изменить объект и территорию вокруг него – в материале «Татар-информа». В конце января проект реконструкции прошел экспертизу.