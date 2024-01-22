Проект реконструкции территории Московского рынка получил положительное заключение

Проект реконструкции территории Московского рынка в Казани получил положительное заключение. Об этом сообщается на сайте ГИА «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства».

Как отмечала на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию замначальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасия Латыпова, работы будут проводиться в несколько этапов, к благоустройству планируется приступить в этом году.

Сам рынок в проект комплексного развития территории не входит – только площадка перед ним до улицы Декабристов. В ходе реконструкции площадь перед рынком преобразуется в общественное пространство – здесь не будет никаких торговых активностей. Со сквера будет открываться вид на реконструированные торговые объекты рынка. При этом собственник рынка захотел подключиться к реализации проекта.

«Парковочное пространство другое организовывается. Там очень интересное решение к пешеходным входам», – рассказала Латыпова.