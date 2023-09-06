«Объект городского притяжения»: Московский рынок в Казани реконструируют в 2024 году

Подготовлен проект реконструкции территории Московского рынка в Казани, работы будут проводиться в несколько этапов. Приступить к благоустройству планируется в следующем году. Об этом сообщила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасия Латыпова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«У нас была идея благоустроить рынки по аналогии с тем, как это сделано в Москве и в других городах, когда они представляют собой не совсем торговое, а больше общественное пространство, где можно приобрести продукты питания и хорошо провести время, участвовать в разных активностях. Московский рынок — это одна из таких идей. И его собственник готов участвовать в этих мероприятиях», — рассказала спикер.

То есть сам рынок в проект комплексного развития территории не входит, а только площадка перед ним до улицы Декабристов. Но его собственник захотел подключиться к реализации проекта.

Латыпова отметила, что площадь перед рынком представляет собой «хаотичные торговые объекты» и ее нужно приводить в благоприятный вид. «Было принято решение, что на этой территории не будет никаких торговых активностей, это будет исключительно общественное пространство, сквер, благоустроенная зеленая рекреационная среда. Откроется вид на реконструированные торговые объекты рынка», — заявила она.

Однако, по словам замначальника управления, сложность связана с тем, что на территории функционируют торговые объекты, причем этот бизнес закрывать не планируется. «Есть пожелания к застройщику, чтобы он выделил эти торговые пространства, чтобы бизнес не закрылся», — уточнила она.

Проект Московского рынка сейчас проходит процедуру оформления разрешительной документации на реконструкцию, ее предполагается завершить к концу этого года, проинформировала парламентариев Латыпова.

Заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов добавил, что на Московский рынок приходят за товарами жители не только близлежащих домов, но и Ново-Савиновского и Кировского районов.

«В Московском районе подобного торгового места больше нет. Есть большие магазины, но рынка там больше нигде нет. И надо понимать, что там старая застройка, в основном проживают люди предпенсионного и пенсионного возраста. Просто можно предположить, что те, кто сегодня там отоваривается, завтра этого сделать уже не смогут, потому что цены сразу подскачут», — заметил депутат.

Латыпова ответила, что одно из условий к застройщику как раз заключается в том, чтобы создать торговые объекты разного уровня, но организованные в едином формате. «Если мы все выведем на совершенно другой бизнес-уровень, то действительно убьем мелкий бизнес, потому что он не сможет туда прийти — будет другая арендная плата, расходы. Объекты будут благоустроены, но их коммерческая цена по аренде будет гораздо ниже. Это позволит этому сегменту остаться», — пояснила она.

Спикер убеждена, что после реконструкции территория Московского рынка станет «объектом городского притяжения». «Парковочное пространство другое организовывается. Там очень интересное решение к пешеходным входам. И мы предполагаем, что туда поедет молодежь не только из прилегающих территорий. Там будет разная среда», — сказала она.

Что же касается Чеховского рынка в центре Казани, то для него нельзя подготовить проект комплексного развития территории, поскольку он не попадает под необходимые критерии, заключила замначальника управления.