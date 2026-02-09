news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 февраля 2026 09:40

В Казани с начала февраля выпал 101% от месячной нормы осадков

Читайте нас в
Телеграм
В Казани с начала февраля выпал 101% от месячной нормы осадков
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана с начала февраля выпал 101% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Накануне в уборке улично-дорожной сети города были задействованы 1133 машины и 655 дорожных рабочих. С улиц столицы РТ вывезли 27,3 тыс. тонн снега, израсходовали на обработку дорог и тротуаров 1,3 тыс. тонн противогололедных материалов (555 тонн реагента и 794 тонны песко-соляной смеси).

Сегодня днем в очистке улиц Казани от снега принимают участие 637 единиц техники и 556 дорожных рабочих, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В общей сложности с начала зимнего сезона из столицы Татарстана вывезли 808,1 тыс. тонн снега. За это время израсходовано 49,1 тыс. тонн противогололедных материалов.

Замечания относительно уборки дорог и тротуаров жители Казани могут направить в Telegram-бот @kznhelpbot или по телефонам: 8 (843) 222-72-22 – общегородские территории и 8 (843) 236-4-123 – дворы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Татарстан вновь обрушатся снегопады – на выходных ожидается от половины до месячной нормы осадков. Сегодня в республике прогнозируется небольшой снег, в отдельных районах по-прежнему возможны метели.

читайте также
Метель и до -17 градусов прогнозируют в Татарстане 9 февраля
Метель и до -17 градусов прогнозируют в Татарстане 9 февраля
На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается до месячной нормы осадков
На выходных снегопады вновь обрушатся на Татарстан – ожидается до месячной нормы осадков
#снегопады #уборка снега
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

8 февраля 2026
Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

8 февраля 2026