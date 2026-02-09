В Казани с начала февраля выпал 101% от месячной нормы осадков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана с начала февраля выпал 101% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Накануне в уборке улично-дорожной сети города были задействованы 1133 машины и 655 дорожных рабочих. С улиц столицы РТ вывезли 27,3 тыс. тонн снега, израсходовали на обработку дорог и тротуаров 1,3 тыс. тонн противогололедных материалов (555 тонн реагента и 794 тонны песко-соляной смеси).

Сегодня днем в очистке улиц Казани от снега принимают участие 637 единиц техники и 556 дорожных рабочих, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В общей сложности с начала зимнего сезона из столицы Татарстана вывезли 808,1 тыс. тонн снега. За это время израсходовано 49,1 тыс. тонн противогололедных материалов.

Замечания относительно уборки дорог и тротуаров жители Казани могут направить в Telegram-бот @kznhelpbot или по телефонам: 8 (843) 222-72-22 – общегородские территории и 8 (843) 236-4-123 – дворы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Татарстан вновь обрушатся снегопады – на выходных ожидается от половины до месячной нормы осадков. Сегодня в республике прогнозируется небольшой снег, в отдельных районах по-прежнему возможны метели.