Метель и до -17 градусов прогнозируют в Татарстане 9 февраля
Облачная погода с прояснениями ожидается в Татарстане 9 февраля. По прогнозу Гидрометцентра РТ, днем возможен небольшой снег. В отдельных районах прогнозируется метель.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с.
Температура составит от -7 до -12 градусов, а на севере и западе до -17 градусов.
На дорогах ожидается гололедица, а в некоторых местах образуются снежные заносы.