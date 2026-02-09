Метель и до -17 градусов прогнозируют в Татарстане 9 февраля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Облачная погода с прояснениями ожидается в Татарстане 9 февраля. По прогнозу Гидрометцентра РТ, днем возможен небольшой снег. В отдельных районах прогнозируется метель.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с.

Температура составит от -7 до -12 градусов, а на севере и западе до -17 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, а в некоторых местах образуются снежные заносы.