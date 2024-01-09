В Казани с 10 января вырастет стоимость проезда в метро

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Завтра, 10 января, в метрополитене столицы Татарстана увеличится стоимость проезда. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

«<…> с 10 января 2024 года проезд в метро за наличный расчет — 42 руб. За безналичный расчет — 38 руб.», — отмечает транспортное предприятие, ссылаясь на постановление Кабмина РТ №1735 от 29 декабря 2023 года.

Таким образом, начиная с завтрашнего дня стоимость проезда в метро при оплате наличными составит 42 рубля, при оплате с помощью банковской карты — 38 рублей, при оплате транспортной картой — также 38 рублей, а при оплате транспортной картой на 100 или более поездок — 28 рублей.

В свою очередь провоз ручной клади сверх установленных норм обойдется в 38 рублей.

При этом стоимость проезда в общественном наземном электротранспорте Казани в соответствии с решением Госкомитета РТ по тарифам увеличилась уже с 1 января. Тогда же выросла стоимость проезда в казанских автобусах.

О том, чем вызвано увеличение стоимости проезда, можно узнать из материала «Татар-информа» «Рост затрат на ремонт и ГСМ»: казанцам объяснили причины изменения цен на проезд.