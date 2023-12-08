В Казани утвердили тарифы на проезд в общественном транспорте на 2024 год

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тарифы на проезд в общественном транспорте на 2024 год утвердили сегодня в Казани на заседании правления Госкомитета РТ по тарифам. Заседание провел председатель ведомства Александр Груничев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Тарифы предлагается установить в следующих размерах: при приобретении единовременного билета за наличный расчет — 42 рубля, при приобретении единовременного билета за безналичный расчет — 38 рублей, при оплате проезда электронным проездным билетом — 38 рублей, при оплате электронным проездным билетом на 100 и более поездок — 28 рублей», — сообщил начальник отдела Госкомитета РТ по тарифам Гаяз Миннебаев.

Таким образом, средний тариф вырастет на 9,5%. Рост обусловлен изменением потребительских цен, индексацией зарплат водителей и кондукторов, увеличением стоимости электроэнергии, ГСМ, шин и техобслуживания.

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