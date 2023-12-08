«Рост затрат на ремонт и ГСМ»: казанцам объяснили причины изменения цен на проезд

Тарифы на проезд в общественном транспорте на 2024 год утвердили сегодня в Казани на заседании правления Госкомитета РТ по тарифам

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Стоимость проезда за наличный расчет составит 42 рубля, за безналичный – 38 рублей

Тарифы на проезд в общественном транспорте на 2024 год утвердили сегодня в Казани на заседании правления Госкомитета РТ по тарифам. Заседание провел председатель ведомства Александр Груничев.

«Тарифы предлагается установить в следующих размерах: при приобретении единовременного билета за наличный расчет — 42 рубля, при приобретении единовременного билета по безналичному расчету — 38 рублей, при оплате проезда электронным проездным билетом — 38 рублей, при оплате электронным проездным билетом на 100 и более поездок — 28 рублей», — сообщил начальник отдела Госкомитета РТ по тарифам Гаяз Миннебаев.

В 2024 году планируется перевезти порядка 198,5 миллиона пассажиров, в том числе 159 млн человек – на автобусах Фото: © «Татар-информ»

В 2024 году планируется перевезти порядка 198,5 миллиона пассажиров, в том числе 159 млн человек – на автобусах и 39 млн человек – электрическим наземным транспортом. Средний тариф вырастет на 9,5%. По прогнозам, совокупная валовая выручка наземного транспорта составит 5,5 млрд рублей, а наземного электрического транспорта – 1,3 млрд рублей.

Изменение цен обусловлено ростом потребительских цен и необходимостью повышения зарплат водителей

Пересмотр действующих тарифов инициирован перевозчиками и исполкомом Казани. При расчете новых тарифов на проезд в общественном транспорте специалисты Госкомитета РТ по тарифам проанализировали тарифные заявки перевозчиков и учли их расходы.

Гаяз Миннебаев: «Рост обусловлен изменением индекса потребительских цен, индексацией зарплат водителей и кондукторов, увеличением стоимости электроэнергии и другими» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Рост обусловлен изменением индекса потребительских цен, индексацией зарплат водителей и кондукторов, увеличением стоимости электроэнергии, ГСМ, шин и техобслуживания, увеличением расходов на обеспечение транспортной безопасности, а также с учетом эксплуатационных расходов для 25 новых троллейбусов, приобретенных в лизинг», – пояснил Миннебаев.

По его данным, средняя зарплата водителей в 2024 году составит порядка 58 тыс. рублей, кондукторов – 43 тыс. рублей, индексация планируется на уровне 7,2%. Однако самый тяжелый фактор, который «давит на тариф», – это осенний скачок цен на ремонтные расходы и ГСМ.

«В отрасли жесточайший дефицит кадров и высокий износ подвижного состава»

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров отметил, что тариф утвержден в меньшем размере, чем просили в заявках казанские перевозчики. Только по наземному транспорту заявки были срезаны примерно на 7-10%. Он пояснил, что новые тарифы на перевозки установлены на весь 2024 год, повторных повышений не планируется, «если все прогнозы будут соблюдены и не произойдет ничего экстраординарного».

«Жесточайший дефицит кадров присутствует в отрасли, порядка 800 водителей, и износ подвижного состава» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер отметил «жесточайший дефицит кадров, который присутствует в отрасли, а это порядка 800 водителей, и износ подвижного состава». По его данным, 260 машин требуют замены.

«Мы понимаем, что нет возможности все это полностью заложить в тариф. Тогда бы экономически обоснованный тариф приблизился к 50 рублям. Мы рассчитываем на содействие республики, которой обещано участие в федеральных программах по обновлению подвижного состава через инструменты государственной транспортной лизинговой компании (АО “ГТЛК”)», – сказал Шакиров.

Спикер объяснил журналистам, что на сегодняшний день контракт с ГТЛК не заключен по причине того, что производственные мощности главного поставщика – КАМАЗа – перегружены. Предприятие не успевает поставить эти автобусы до февраля.

«Программа официально действует до конца февраля 2024 года. Поэтому ждем официального решения федеральных властей о продлении сроков действия программы по обновлению подвижного состава через ГТЛК», – подчеркнул Шакиров.

Обновления заявленного количества автобусов будет вполне достаточно для нормального обслуживания населения, восстановления должных интервалов, регулярности выполнения рейсов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Казани необходимо обновить 250 автобусов»

Когда срок действия госпрограммы будет продлен, автобусы будут закуплены. Все необходимые документы перевозчики уже собрали и направили в ГТЛК. Благодаря поддержке властей Татарстана и мэра Казани Ильсура Метшина «финансовое положение АТП в части закрытия долгов восстановлено», поэтому критериям ГТЛК они соответствуют, рассказал Ильдар Шакиров.

«В соответствии с планом необходимо обновить порядка 250-255 автобусов. По фактическому выпуску цифры меньше, но мы планируем их восстанавливать, возвращать на нормальные рельсы», – добавил спикер.

По его данным, обновления заявленного количества автобусов будет вполне достаточно для нормального обслуживания населения, восстановления должных интервалов, регулярности выполнения рейсов.

«В случае заключения контракта с ГТЛК это будет единовременное приобретение. Лизинговый платеж на одну единицу подвижного состава составляет более 300 тыс. рублей в месяц. Понятно, что сами перевозчики такой объем нагрузки не вытянут. Мы очень рассчитываем на поддержку», – еще раз подчеркнул Шакиров.

Он заострил внимание на существенном росте цен на новые автобусы.

Сейчас один газовый «НефАЗ» с учетом обязательного оборудования, которое необходимо по правилам безопасности, стоит более 18 млн рублей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если в предыдущие разы мы покупали и за 11, и за 12 млн рублей, то сейчас один газовый “НефАЗ” с учетом обязательного оборудования, которое необходимо по правилам безопасности, стоит более 18 млн рублей», – сообщил заместитель руководителя исполкома Казани.

Всего в настоящее время на городских маршрутах в Казани работает 1037 единиц подвижного состава, в том числе 749 автобусов, 182 троллейбуса и 102 трамвая. Более 35% автопарка старше десяти лет, и, следовательно, растут затраты на его содержание.