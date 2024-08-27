В Казани рядом с РКБ построят новую мечеть

В Приволжском районе столицы Татарстана на улице Братьев Батталовых, неподалеку от Республиканской клинической больницы, возведут новую мечеть. Проект прошел госэкспертизу документации, сообщается в госинформсистеме «Единый государственный реестр заключений».

В качестве застройщика в ЕГРЗ указан Благотворительный фонд содействия сохранению культурных ценностей «Благородные сердца».

Проектную документацию для строительства мечети разработали две казанские фирмы: ООО «Акведук» и ООО «Компания „Газ-Проект“».

В прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству включающего мечеть и православную церковь духовного комплекса «Тихий сад» на территории Детской республиканской клинической больницы. В середине августа на мечеть был установлен полумесяц.