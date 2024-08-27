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Общество 27 августа 2024 09:48

В Казани рядом с РКБ построят новую мечеть

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В Приволжском районе столицы Татарстана на улице Братьев Батталовых, неподалеку от Республиканской клинической больницы, возведут новую мечеть. Проект прошел госэкспертизу документации, сообщается в госинформсистеме «Единый государственный реестр заключений».

В качестве застройщика в ЕГРЗ указан Благотворительный фонд содействия сохранению культурных ценностей «Благородные сердца».

Проектную документацию для строительства мечети разработали две казанские фирмы: ООО «Акведук» и ООО «Компания „Газ-Проект“».

В прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству включающего мечеть и православную церковь духовного комплекса «Тихий сад» на территории Детской республиканской клинической больницы. В середине августа на мечеть был установлен полумесяц.

#строительство мечети
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