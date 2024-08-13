«Медики лечат тело, а здесь будет исцеляться душа»: на мечеть в ДРКБ установили полумесяц

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На мечеть в духовном комплексе «Тихий сад», строящемся на территории Детской республиканской клинической больницы, установили полумесяц.

«Сегодня мы присутствовали на торжественном мероприятии, посвященном установке полумесяца на купол мечети. Это очень радостное событие. Надеемся, что двери храма скоро откроются для верующих – тех, кто нуждается в помощи Всевышнего Аллаха», – отметил первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов.

Первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, Всевышний испытывает людей, в том числе болезнями. Родители приводят детей в ДРКБ, чтобы врачи могли им помочь и вылечить, и медикам это удается. Ильфар хазрат Хасанов пожелал врачам крепкого здоровья, отметив их самоотверженный труд ради больных детей.

«Медики лечат тела, но мы должны думать и о духовном – о наших душах. Эти храмы – и мечеть, и стоящая рядом церковь – будут служить исцелению душ. Отрадно, что в ближайшем будущем на территории ДРКБ для верующих, нуждающихся в Божьей помощи, откроют свои двери и мечеть, и церковь», – добавил он.

Напомним, что Раис Татарстана Рустам Минниханов 1 июня прошлого года заложил капсулы в основание будущего комплекса. Сейчас в мечети ведутся работы по внутреннему убранству.

Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов подчеркнул: «В трудную минуту люди смогут помолиться за здоровье своих детей, попросить о положительном исходе лечения и получить здесь духовную поддержку. Огромное спасибо всем, кто участвовал в строительстве этого комплекса. Выражаю глубокую благодарность от всей больницы, от всех детей, от всего детства Республики Татарстан».

«Татар-информ» сообщал, что в начале июля Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест купола храма духовного комплекса «Тихий сад», после чего он был установлен на церковь. Между церковью и мечетью сейчас строится мостик, который будет символизировать дружбу двух религий.