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Раис Татарстана дал старт строительству мечети и храма на территории ДРКБ
На территории Детской Республиканской клинической больницы началось строительство духовного комплекса «Тихий сад».
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с главами конфессий – митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным заложили капсулы в основании будущего комплекса.
В саду построят мечеть и православный храм. Каждое из сооружений будет площадью 10 на 10 квадратных метров.
Рустам Минниханов, изучая макет будущего комплекса, предложил соединить храм и мечеть красивым мостиком, чтобы еще раз подчеркнуть единение религий, которое существует в Татарстане.
«Когда человек имеет проблемы, он ищет, куда может пойти, где может найти успокоение своей души. Такое место появится здесь», – отметил он.
В ДРКБ подчеркнули, что идея принадлежит пациентам. Именно дети и их родители просили создать сад, где можно будет отдохнуть душой. Открыть комплекс планируют уже через год – в День защиты детей.
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