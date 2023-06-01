Раис Татарстана дал старт строительству мечети и храма на территории ДРКБ

На территории Детской Республиканской клинической больницы началось строительство духовного комплекса «Тихий сад».

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с главами конфессий – митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным заложили капсулы в основании будущего комплекса.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

В саду построят мечеть и православный храм. Каждое из сооружений будет площадью 10 на 10 квадратных метров.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Рустам Минниханов, изучая макет будущего комплекса, предложил соединить храм и мечеть красивым мостиком, чтобы еще раз подчеркнуть единение религий, которое существует в Татарстане.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Когда человек имеет проблемы, он ищет, куда может пойти, где может найти успокоение своей души. Такое место появится здесь», – отметил он.

В ДРКБ подчеркнули, что идея принадлежит пациентам. Именно дети и их родители просили создать сад, где можно будет отдохнуть душой. Открыть комплекс планируют уже через год – в День защиты детей.